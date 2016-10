Oberndorf a. N. Mit Fackeln von Aistaig in die Oberstadt

Anlässlich des Sonntags der Weltmission will der Ausschuss dort Projekte zur Friedensbildung, gegen Ausbeutung und zur Förderung von menschenwürdigen Lebensbedingungen unterstützen. Dazu ist jeder eingeladen. Beginn ist um 18 Uhr mit der Vorabendmesse in der Maria-Königin-Kirche in Aistaig.

Anschießend marschieren die Teilnehmer mit Fackeln bis in die Oberstadt, wo im Pfarrhaus das Ziel erreicht wird. Unterwegs gibt es Anregungen, Impulse und Informationen zu den Projekten und der Lage der Christen auf den Philippinen. Die Teilnehmer suchen sich im Vorfeld Sponsoren, die ihr Engagement durch einen finanziellen Beitrag unterstützen.

Die Philippinen sind laut Mitteilung der Veranstalter ein Land extremer Gegensätze. Obwohl es reich an natürlichen Ressourcen ist, leben viele Menschen in Armut. Naturkatastrophen, Korruption und mangelnde Einkommensmöglichkeiten gehören zu den Her­ausforderungen des Inselstaates. Armen Familien bleibt oft nur die Landflucht in die Großstädte. Viele Väter und Mütter sind gezwungen, im Ausland zu arbeiten. Eine extreme Belastung für die Familie.