Oberndorf a. N. Mit "Chorisma" kommt frischer Wind auf

Weiteren Höhepunkten schritt man nach der Pause zu: "Der Tanz der Vampire" wurde zentriert auf sechs zentrale Lieder, für die Jim Steinmann und Michael Kunze die musikalischen und textlichen Vorlagen geliefert hatten. Herausregend waren dabei die Titel "Nie geseh’n" und "Draußen ist Freiheit". Gesanglich und auch schauspielerisch erwiesen sich Franziska Glück und Olaf Schührer als kongeniales Paar.

Bevor Olaf Schührer mit seinem Solo "Wenn Liebe in dir ist" noch einmal vor das Publikum trat, war es Regina Berger, die mit dem schwierigen Part "Tot zu sein, ist komisch" zu überzeugen vermochte. Nicht allein in diesen Momenten war es erstaunlich, wie sich die Mitglieder dieser Gruppe – alles Amateure – einbringen konnten, was in erhöhtem Maße auch für Vladimir Catalina galt, der mit "Die unstillbare Gier" den Schlusspunkt setzte. Dem verdienten wie anhaltenden Applaus mochte sich "Chorisma" nicht widersetzen. Noch einmal nahmen sich die 14 Stimmen des Titels "Ewigkeit" an, in dem Graf Krolock, seines Daseins als lebend Toter überdrüssig, sein totes Leben reflektiert. Olaf Schührer bedankte sich bei Susanne Kappler-Danner, die am Klavier "harte Arbeit" zu verrichten hatte und dem Chor eine unabdingbare Unterstützung war. Der Dank galt dann aber auch dem Serviceteam hinter der Theke.

Gefragt, wie es denn weiter gehe mit "Chorisma", versprach der Chorleiter, dass man auf jeden Fall in diesem Sinne weiter machen wolle. So ist für das kommende Jahr eine A-capella-Aufführung geplant.