Oberndorf a. N. Menschen in der letzten Lebensphase begleitet

Ebenso bedankte sich Gerhard Bruns als Vertreter der Träger – die evangelische und die katholische Kirchengemeinden Oberndorf sowie die Sozialstation.

Es bleibe schwierig, für die anspruchsvolle Aufgabe Menschen zu finden. Oft fehle nur das Zutrauen, das Vertrauen darauf, mit der Situation am Sterbebett umgehen zu können. Manchmal könne das eigene Erleben im familiären Bereich ein Impuls sein, sich selbst in diese Aufgabe einzubringen. Dankbarkeit für Geduld, einfühlsames Zuhören, Verständnis für die Nöte und Sorgen der Sterbenden und ihrer nahen Angehörigen sowie tiefe eigene Erfahrungen und Eindrücke sind die Schätze, die sich in dieser Arbeit finden lassen, heißt es in einer Mitteilung der Hospizgruppe.

Die Hilfe der Ökumenischen Hospizgruppe sei nicht gebunden an eine kirchliche Zugehörigkeit und wende sich somit an alle Menschen, die eine Begleitung für sich selbst oder einen Angehörigen wünschen. Ansprechpartnerin ist Anne Heinzelmann, sie ist mobil zu erreichen unter 0151/ 17 13 95 09.