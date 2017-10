Oberndorf a. N. Leidenschaft wird zum Beruf

Schon seit geraumer Zeit beobachtet sie das Ladensterben in der Oberstadt, erzählt sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Dem will sie ein Stück weit entgegenwirken. Klein aber fein soll ihr Ladengeschäft gegenüber der katholischen Kirche werden, in dem ihre Vermieterin Monika Lehmann früher "Schöne Dinge" verkauft hat.

Auf der "Oberndorfer Potential"-Internet-Seite stießt Ann-Cathrin Heim auf diese Möglichkeit. In Eigenleistung und mit ganz viel Unterstützung ihres Mannes wird derzeit noch umgebaut. Zum Herbstfest am verkaufsoffenen Sonntag, 15. Oktober, soll aber alles fertig sein. Neben vielerlei Teesorten gehören Zubehör sowie kleine Geschenkideen – passend zum Ladenthema – in Heims Repertoire. Und Kaffee wird es ebenfalls geben. Mit zwölf Sitzplätze im Innern und vier im Außenbereich will Heim ihren Kunden die Möglichkeit geben, "vom Alltag eine Auszeit zu nehmen", wie sie erzählt. Dazu gibt’s dann auch Kuchen.