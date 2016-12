Oberndorf a. N. Kulturelle Entwicklung der Stadt entscheidend mitgeprägt

Bereits Ende der 1980er- Jahre habe sich das Kulturforum für die Schaffung der Stelle eines Jugendpflegers eingesetzt, was 1991 dann auch dank des großen Engagements von Manuela Kimmi gelungen sei. Seitdem sei das Kufo ein ständiger Begleiter der Jugendpflege, was die Zusammenarbeit beim jährlich stattfindenden Sommernachtskino in beeindruckender Art und Weise unterstreiche. Das Kulturforum sei mit den Jahren und seinen Aufgaben gewachsen, führte Acker weiter aus.

Unter der Leitung von Manuela Kimmi seien weitere Veranstaltungen wie zum Beispiel "Chillen & Grillen" angeregt worden, und sie sei auch maßgeblich daran beteiligt gewesen, dass im Kino an bestimmten Tagen Filme gespielt wurden, die nicht dem allgemeinen Mainstream folgten.

Kimmi habe die kulturelle Entwicklung der Stadt in den vergangen Jahren entscheidend mitgeprägt und weiter vorangebracht. Das von ihr gezeigte Engagement sei herausragend und ein Musterbeispiel für das Ehrenamt.