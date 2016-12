Oberndorf a. N. Konzerte lassen die Vorfreude wachsen

Oberndorf. Die Adventskonzerte der neuapostolischen Kirchengemeinde sind seit Jahren fester Bestandteil der kulturellen Veranstaltungen in der ehemaligen Klosterkirche in Oberndorf. Zu den Konzerten zugunsten der Hospizgruppen in Oberndorf und Schramberg sowie der Lebenshilfe in Haslach am Samstag und Sonntag, 10. und 11. Dezember, jeweils ab 18 Uhr wird eingeladen. Einlass in die Klosterkirche ist jeweils ab 17.15 Uhr.