Oberndorf a. N. Komplexes Thema "Handelsabkommen" beleuchtet

Koch ist Diplom Psychologe und Fraktionssprecher der Freien Wähler im Kreis Konstanz. Zunächst ging er auf das Handelseinkommen mit Kanada ein. "CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) wird kommen", so Koch. In wenigen Tagen unterzeichne der EU Rat den Vertrag. Es gab intensive Verhandlungen mit Kanada und kritische Punkte, wie zum Beispiel die Schiedsgerichte, seien herausgenommen worden.

TISA steht für Trade in Services, Verhandlungen über Dienstleistungen. Daran ist die EU mit 23 anderen Staaten, wie zum Beispiel Australien und Argentinien, beteiligt.

Gegen TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), das Handelsabkommen mit den USA, wurden in einer EU-weiten Unterschriftenaktion 2,3 Millionen Unterschiften gesammelt. Es gebe sehr viel Kritik, so Koch, diese richte sich vor allem gegen mangelnde Transparenz der Verhandlungen und dagegen, dass nun ein Standard für alle Produkte gelten solle. In den USA sind Hormonfleisch und Gentechnik bei Lebensmitteln zugelassen, so Koch. Ein weiterer Kritikpunkt seien die Schiedsgerichte, so der Redner.