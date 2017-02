Oberndorf a. N. Kleine grüne Männchen in der Stadt gesichtet

Alleinunterhalter Günter Bahner trug musikalisch zum Gelingen des Abends bei. Von Volksliedern über Pop, Rock und Narrenmärsche reichte seine Bandbreite. Natürlich durfte auch – passend zum Thema – Peter Schillings "Major Tom" nicht fehlen.

Neues übers Städtle

Das Weltraum-Reinigungspersonal, in Persona Traudl Storz, wusste so allerhand über des Städtle zu berichten, ist sie doch tatsächlich zuvor auf dem Stuttgarter Flughafen gelandet. Jörg Rinker, alias der Stadtstreicher, unterhielt die Sänger in bekannt bewährter Weise in Musik- und Reimform. Er hatte seinen Auftritt als Solist zu gestalten, da sein Vater Heinz kurzfristig nicht auftreten konnte.