Oberndorf a. N. Junge Akrobatin erobert neue Bühnen

Seit drei Jahren lebt die Russin in Oberndorf. Gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrer kleinen Schwester ist sie hierher gekommen. Ihr Deutsch ist mittlerweile sehr gut. Und das liegt nicht nur daran, dass ihre Mama diese Sprache unterrichtet. Ein Jahr lang hat Arina Mikhailova an der Volkshochschule dafür gepaukt.

Ihre akrobatischen Fähigkeiten hat die 20-Jährige in ihrer Heimat erworben. Geboren in Pskow – einer 200.000-Einwohner-Stadt rund 200 Kilometer von St-Petersburg entfernt – gehörte sie von Kindesbeinen dem dortigen Zirkus an. Mit zwei Trainerinnen arbeitete sie jahrelang an ihren Auftritten mit dem Reifen. Ihre Zirkustruppe fehlt ihr, gibt die sportliche, junge Frau zu. Und ab und an plagt sie auch das Heimweh.

Ansonsten hat sie sich inzwischen recht gut in Oberndorf eingelebt. In einem Fitnessstudio "Studio 8" in Vöhringen absolviert sie eine Ausbildung zum Sport- und Gesundheitstrainer. Die Akrobatik hat sie aber nie losgelassen. Ihren Reifen, der auf einem Gestell mit Motor montiert ist und sich während ihrer Performance dreht, hat sie selbst finanziert und aus Russland mitgebracht. Und weil der nicht in den Flieger passte, nahm sie eine strapaziöse, 2000 Kilometer lange Busfahrt dafür auf sich.