Oberndorf a. N. Jugendclub startet in die Zwanziger

Dank des Engagements der Jugendlichen in der Gemeinde, wie etwa durch die immer rege Beteiligung an der "Aktion sauberes Dorf", dem Sommerferien-Programm, dem Bürgerball und dem Biergartenfest, drückte der Ortschaftsrat bei der ein oder anderen etwas zu wilden Feier auch mal ein Auge zu. Und nicht nur der Jugendclub feiert am kommenden Wochenende ein Jubiläum – Pierre Wurster darf sich seit nun bereits 15 Jahren Vorsitzender des "Clubbe" nennen. Das Team zählt momentan rund 25 Mitglieder – eine Zahl, die sich von Beginn an konstant halten konnte. Und auch mit seinen Besucherzahlen hält sich der Vorreiter unter den inzwischen sieben Jugendtreffs Oberndorfs noch immer an der Spitze. Um ihrer Erfolgsgeschichte gebührend und vor allem über alle Altersgrenzen hinaus zu feiern, soll am Wochenende auch musikalisch gesehen für jeden etwas dabei sein.

Am Freitag dürfen sich die Gäste auf elektronische Musik freuen: Mit Adi Dassler und Miss Evoice, die ursprünglich aus Bergfelden und vom Lindenhof stammen, konnte der JCB zwei im ganzen Süd-Westen Deutschlands erfolgreiche DJs mit regionalem Bezug gewinnen. DJ "aUtOdiDakT" rundet die Elektro-Nacht ab.

Am Samstag steht sogar ein Team-Mitglied auf der Bühne: Benedikt Hirt wird die Besucher mit seiner Band "B3bo Music" unplugged unterhalten. Im Anschluss spielt die Band Firewall Covers aus jeglicher Musikrichtung bis tief in die Nacht. Das Team des Jugendclubs Bochingen freut sich auf "neue und alte Gesichter, ein buntes Publikum und eine geile Fete."

Seinen 20. Geburtstag feiert der JCB am Freitag, 30. September, und Samstag, 1. Oktober, in der Turnhalle in Bochingen. Einlass jeweils ab 16 Jahren und 19 Uhr. Tickets gibt es an der Abendkasse – Freitag für zehn und Samstag für acht Euro. Ein Kombiticket für 15 Euro ist ebenfalls erhältlich.