Oberndorf a. N. In 50 Jahren viel erlebt

Oberndorf (mf). "Sie sind die Generation der Nach-Nachkriegskinder. Sie kennen die Kriegsgrauen nur aus Erzählungen", wandte sich Pfarrer Gerhard Romppel an die Jubilare, die am Sonntag in der Stadtkirche Goldene Konfirmation feierten. Heute lebten sie in einer ganz anderen Zeit, und er fragte: "Spürten Sie damals etwas von der Umbruchsstimmung mit dem Geschenk der Wiedervereinigung?"