Oberndorf a. N. Hörerlebnis von barock bis modern

Oberndorf. In vielen sicher anstrengenden, aber hörbar wirkungsvollen Proben hatte Dekanatskirchenmusiker Peter Hirsch die Spieler auf dieses Konzert vorbereitet. Zu Beginn waren Adagio und Fuge in c-Moll von Johann Georg Albrechtsberger (1736 bis 1809) zu hören. Wenn auch diese Musik noch vielfach an die Tonsprache von Johann Sebastian Bach erinnert, sie weist doch etwas darüber hinaus.

Wie gewohnt stand unaufgeregt Dirigent Peter Hirsch am Pult, der mit klarer Zeichensprache das Orchester leitete und im zweiten Satz den Wechsel zwischen Forte und Piano schön heraushob.

Im vergleichsweise schnellen dritten Satz, dem Allegro moderato mit seiner komplexen Melodieführung und ausgeprägten Vielstimmigkeit, zeigte sich, wie gut Peter Hirsch die einzelnen Register aufeinander eingestellt hat.