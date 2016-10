Oberndorf a. N. Herausforderung, die Chancen birgt

"Das neue Bild des Alters – bürgerschaftliches Engagement und Selbstbestimmung": So lautete das Thema des Kreisseniorentags in Oberndorf. Dabei wurde deutlich, wie wichtig der Dialog zwischen den Generationen ist.

Kreis Rottweil. Das Bild des Alters in der Gesellschaft habe sich verändert, erklärte Winfried Halusa, Vorsitzender des Kreisseniorenrats, in seiner Begrüßung. Jahrzehntelang sei es "defizitorientiert" gemalt worden. Sprich: Was können alte Menschen alles nicht mehr? "Heute richtet sich der Blick mehr und mehr auch auf die Potenziale des Alters." Genau da setzte der Kreisseniorentag am Samstagvormittag in der ehemaligen Augustiner-Klosterkirche in Oberndorf an.

Bürgerschaftliches Engagement und Selbstbestimmung sind die zentralen Punkte, wenn es um die Senioren von heute geht. Zum einen ist die Gesellschaft darauf angewiesen, dass sich die ältere Generation mit ihren Erfahrungen und ihrer freien Zeit einbringt. Zum anderen wollen Ältere so lange wie möglich selbstständig zu Hause leben. Halusa ist sich sicher: Die Attraktivität einer Gemeinde hängt künftig auch davon ab, ob Senioren sich dort zu Hause fühlen. Dafür müsse es selbstverständlich werden, eine Anlaufstelle für sie einzurichten.