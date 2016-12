Oberndorf a. N. Heike Kloss geschockt über Anschlag in Berlin

Erst am Freitagabend, das berichtet die 48-Jährige im Gespräch, hatte sie gemeinsam mit ihren beiden Töchtern den Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtnis-Kirche besucht. Mit einem etwas mulmigen Gefühl, so räumt sie ein, sei sie hingegangen. "Man ist nicht mehr so ganz unbefangen." Doch im Laufe des Abends hatte dann doch die vorweihnachtliche Freude überwogen. "Wir wollen uns diese Freiheit ja auch nicht nehmen lassen."

Als sie am Montagabend von dem Anschlag erfuhr, war sie natürlich geschockt. Nichtsdestotrotz ist sie der Meinung, die Menschen sollten sich nicht einschüchtern lassen. Den Einkaufsbummel gemeinsam mit ihrer Mutter im Kaufhaus des Westens (KDW), hat die deshalb gestern auch nicht abgesagt. "Nun gerade", sagt sie. Das sei geradezu eine Trotzreaktion. Man müsse dagegen halten, dürfe sich nicht beirren lassen, ist ihre Überzeugung.

Als angemessen beurteilt sie die Berichterstattung in den Medien. In den Nachrichtensendungen habe man sich vor Spekulationen gehütet und abgewartet, bis es Bestätigungen von öffentlicher Seite gegeben habe. Das findet die Schauspielerin auch ganz richtig so. Schnelligkeit gehe nicht vor Sorgfaltspflicht. Und das letzte, was man in so eine Situation gebrauchen könne, sei Hysterie.