Der Männergesangsverein (MGV) Harmonie Beffendorf mit seinem Dirigenten Hans Schmalz lädt am kommenden Samstag, 21. Oktober, zum Konzert in die Klosterkirche nach Oberndorf ein. Der Abend steht unter dem Motto "Klangwelten", eine Welt aus Vokal- und Instrumentalklängen. Geplant ist ein abwechslungsreiches Programm mit klassischer und moderner Chormusik, präsentiert von den vier Chorformationen des MGV Harmonie sowie leichter Klassik, gespielt vom "Maruti Bläserquintett" aus Würzburg. Dieses Ensemble besteht aus fünf Musikern, die an der Hochschule für Musik in Würzburg studieren. Am Fagott spielt Stefanie Rahm aus Beffendorf. Einlass in die Klosterkirche ist um 18 Uhr, das Konzert beginnt um 19 Uhr. Foto: Verein