Oberndorf a. N. Gute Ausbildung durchaus eine Standortfrage

Auf dem Programm stand auch ein Gespräch mit der Schulleiterin der Beruflichen Schulen Oberndorf/Sulz (BOS), Susanne Galla. Damit wollte Teufel sein Bild von der Berufsschullandschaft in seinem Wahlkreis abrunden. Als Obmann in der Enquete-Kommission "Fit fürs Leben in der Wissensgesellschaft – berufliche Schulen, Aus- und Weiterbildung" kenne er sich in der Materie aus. Teufel will die Stärkung der Berufsschulen, die Förderung der dualen Ausbildung und den Erhalt der kleineren Standorte durch eine Bündelung artverwandter Berufe. Nur so lasse sich der Jugendarbeitslosigkeit entgegenwirken und auf den Fachkräftemangel reagieren, so Teufel.

Lothar Kopf, als Erster Beigeordneter Ansprechpartner für die Wirtschaftsförderung, ergänzte, dass speziell an einem Industriestandort wie Oberndorf alles getan werden müsse, jene auch zu halten, die man ausgebildet habe. Umgekehrt müssten alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, das Interesse der Firmen, bestimmte Berufe auszubilden, zu bedienen. Hier hakte Susanne Galla ein. Sie hoffe inständig, dass Teufel im Fall "Mechatroniker" die Weichen endlich auf grün stelle. Wortgewandt und fundiert kämpfte sie für diese Ausbildung an den BOS. Sie belegte den Bedarf mit Zahlen, verwies auf die Forderungen der Dualpartner, die prozessbegleitend angehört werden wollen. Immer wieder sprach sie die Mechatronik als fehlendes Brückenglied zwischen Metall- und Elektrotechnik an.

In ihren Ansichten und Einschätzungen liegen Galla und Teufel nicht weit auseinander, doch er führte die Verordnung zur regionalen Schulentwicklung ins Feld, insbesondere die festgeschriebenen Planungsgesichtspunkte hinsichtlich der gesamten Raumschaft.