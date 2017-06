Oberndorf a. N. Gemeinsam feiern

Deshalb wird in der Kirche gefeiert, im Foyer und –­ je nach Wetterlage – auch unter den Arkaden. Martina Schlagen­hauf, derzeit mit einem Teilauftrag in Oberndorf wirkende Pfarrerin, erklärt dazu: "Kirchen sind seit alters her nicht nur Gottesdiensträume, sondern auch Orte, an denen die Gemeinde zusammenkommt, miteinander isst, redet und eine gute Zeit hat. Wir wollen diesen alten Brauch wiederaufleben lassen."

Der Tag beginnt mit einem Familiengottesdienst, der vom Kirchenchor und den Kindergärten Regenbogen und Rosenberg mitgestaltet wird. Die Konfirmanden werden der Gemeinde vorgestellt.

Nach dem Gottesdienst steigt ein buntes Rahmenprogramm, an dem auch die Kindergärten beteiligt sind. Ferner wirken die Band "Oifach so" sowie das eingespielte Duo Rebecca Metzger (Klarinette) und Michael Link (Orgel, Klavier) mit. Ein Clown will die Gäste zum Lachen bringen. "Oifach so" – die kennt man ja schon: Das ist die Band des ehemaligen Pfarrers Gerhard Romppel – mit Jörn Gräfe, Reiner Engelkes und Gerhard Freudenberger. Sie werden unter anderem einige "Schwobaland"-Lieder präsentieren, wie Romppel es vor geraumer Zeit bereits angekündigt hatte, so etwa "Schwobaland" (Let it Be), "Schwaben-Hymne" (Mackie Messer), "Schwabengericht" (Bei mir bist Du schön) oder "Stroßabahn". Ab 11.30 Uhr gibt es Mittagstisch.