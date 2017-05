Oberndorf a. N. Flüchtlinge begegnen bei Besichtigung der feurigen Daniela

Geschäftsführer Hans-Walter Schaible sowie Produktionsleiter Lorenz Eisele konnten aus Erfahrung bestätigen, dass im Arbeitsalltag schnelle sprachliche Erfolge möglich sind. Ausführlich wurden die Produktionsabläufe, Arbeitsbedingungen und erforderlichen Fertigkeiten erklärt, die im Betrieb vermittelt werden.

Die Flüchtlinge erfuhren, dass Feuerverzinker in Deutschland im Gegensatz zum Oberflächentechniker, der sich eher mit galvanischen Prozessen beschäftigt, kein Lehrberuf ist. Auch für ungelernte Arbeiter gebe es also Beschäftigungspotenzial. Voraussetzungen seien die Bereitschaft zu sorgfältiger handwerklicher Arbeit und keine Scheu vor der starken körperlichen Belastung sowie den extremen Temperaturen in der 8000 Quadratmeter großen Produktionshalle.

Sehr gut kam das Angebot an, einmal selbst auszuprobieren, wie die Teile für das nachfolgende Zinkbad aufgehängt werden müssen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.

Einige Geflüchtete erkundigten sich bei Galvaswiss nach den Verdienstmöglichkeiten, die leistungsabhängig sind.

Eine logistische Herausforderung wäre für sie jedoch der potenzielle Arbeitsweg, der allein mit öffentlichen Verkehrsmitteln wohl kaum bestritten werden kann, da in Schichten von 5 bis 23 Uhr sowie nachts gearbeitet wird. Weitere Betriebe, die an einer Firmenberatung zur Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen interessiert sind, können sich an die Integrationslotsen wenden. Sie sind ein Projekt von Südwestmetall. Markus Singler ist in der Gerberstraße in Villingen-Schwenningen beim gemeinnützigen Bildungsträger BBQ Berufliche Bildung, einer Tochtergesellschaft des Bildungswerks der Baden-Württembergischen Wirtschaft, zu erreichen – Telefon 07721/ 87 86 45 15, mobil 0151/ 15 97 12 70, E-Mail singler.markus@biwe-bbq.de