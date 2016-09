Oberndorf a. N. Fleißiges Lesen belohnt

Oberndorf. Lesen bildet, macht Spaß, und wenn man es in den Ferien macht, kann man sogar etwas gewinnen. Auch in der Stadtbücherei Oberndorf nahmen viele Kinder an der Leseclubaktion "Heiß auf Lesen" teil, die vom Regierungspräsidium Freiburg, Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen koordiniert worden war.