Oberndorf a. N. Firma ist weiter auf Wachstumskurs

Oberndorf-Boll. Zum Jahresende hatte die Paul Bippus GmbH & Co. KG in die Mehrzweckhalle in Harthausen eingeladen. Nach der Eröffnung durch den Betriebsratsvorsitzenden folgte die Rede der Geschäftsführung.

Hans-Werner Bippus sprach vor versammelter Belegschaft über das abgelaufene Geschäftsjahr und gab einen Ausblick auf 2017. Die wirtschaftliche Lage der Firma biete den inzwischen 604 Mitarbeitern auch weiterhin einen sicheren Arbeitsplatz, so Bippus.

In diesem Jahr wurden vom Hauptkunden des Unternehmens weitere Neuprojekte in größerem Umfang für die Folgejahre platziert. Damit das anstehende Wachstum auch umgesetzt werden kann, wurde im Gewerbegebiet in Bochingen ein Grundstück gekauft, auf dem ein neues Werk errichtet werden soll. Die Planungen sind bereits in vollem Gange.