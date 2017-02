Oberndorf a. N. Fachwissen für Transparenz

Oberndorf/Epfendorf/Fluorn-Winzeln. Sie alle wurden kürzlich von der öffentlichen Verwaltung in den Gutachterausschuss der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Oberndorf bestellt – Barth als Vorsitzender, die anderen beiden als seine Stellvertreter. Zudem zählen aus Oberndorf Bauingenieur Bernhard Benning, Schreinermeister Martin Holzer, Zimmereimeister Ralf Heinzelmann, Schlossermeister Eberhard Schmid und Malermeister Guido Söll zum Ausschuss. Ihre fachmännische Meinung steuern aus Epfendorf Johannes Bantle (Architekt), Bauhofleiter Jürgen Holzer und Zimmerermeister Hans-Walter Staiger bei. Landwirt Daniel Digel und Maurermeister Wolfgang Staiger komplettieren den Gutachterausschuss. Die Herren sind vor allem aufgrund ihres Berufs und der damit einhergehenden Erfahrung in den Ausschuss berufen worden. Dieser ist seit Januar 2013 im Amt und wird alle vier Jahre neu bestellt. Mit ihrem vereinten Wissen aus verschiedenen Bereichen rund um die Themengebiete Häuser und Grundstücke sollen die Berufenen Grundstückswerte möglichst genau ermitteln. Das Baugesetzbuch und weitere Regelwerke bilden hierbei den gesetzlichen Rahmen. Der Ausschuss darf sich bei seiner Arbeit einer eigenen Geschäftsstelle bedienen, die Verwaltungsaufgaben erledigt.

Wenn dem Ausschuss alle notariell beglaubigten Grundstückverkaufsverträge zugesandt werden, können die Mitglieder eine Aufstellung der Kaufpreise vornehmen und diese auswerten. Daraus ergibt sich laut Diplomverwaltungswirtin Nadine Gugel-Bisinger auch beispielsweise die Ermittlung von Bodenrichtwerten.

Die Mitglieder des Ausschusses beobachten und analysieren außerdem den Grundstücksmarkt und erarbeiten als Fazit einen passenden Bericht. Die vorliegenden Dokumente sowie ihr Wissen zum Thema Hausbau ermächtigt den Gutachterausschuss ebenfalls dazu, Gutachten über den Verkehrswert bebauter und unbebauter Grundstücke zu erstellen. Bei all diesen Aufgaben dürfen die Ausschussmitglieder nicht hauptamtlich mit der Verwaltung der in Auftrag gegebenen Grundstücke befasst sein. Diese Tätigkeit kommen der Markttransparenz in Sachen Grundstücke zugute.