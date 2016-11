Oberndorf a. N. Es locken Hits vom Broadway und aus diversen James-Bond-Filmen

Nach der Pause bildet mit "A Festival Prelude" eine fulminante Ouvertüre den Beginn eines rasanten Konzertprogramms. Wie ein roter Faden ziehen sich die Klänge des New Yorker Theaterviertels Broadway durch den Abend. "Bright Lights… City Nights" thematisiert das trefflich. Der Konzertmarsch "Wind For Winds" macht einen gut gelaunten Eindruck. Die amerikanische Swing-Legende Glenn Miller gibt sich mit einem Medley die Ehre, ebenso die besten Stücke aus James Bond-Filmen. Ein Höhepunkt dürfte "Writing’s On The Wall" mit der aus Aichhalden stammenden Gesangssolistin Steffi Flaig werden. Zum Abschluss bieten die Altoberndorfer mit "Earth, Wind And Fire" Highlights der 1970er-Jahre. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, Saalöffnung ist um 18.30 Uhr. Karten gibt es für sieben Euro, vergünstigt im Vorverkauf für sechs Euro ab sofort bei jedem Musiker.