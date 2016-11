Oberndorf a. N. Eine Spielfreude, die richtiggehend ansteckt

Ansteckende Spielfreude, pulsierende Lebendigkeit, musikalische Genialität gelten als Markenzeichen dieser schweizerisch-deutschen Musikgemeinschaft, die es immer wieder schafft, ihr Publikum zu begeistern. Wenn man sich nahezu 40 Jahre am Musikmarkt behaupten kann, muss das Niveau schließlich auch stimmen. Und genau das wollen die begnadeten Instrumentalisten mit Unterhaltung der Spitzenklasse im Rahmen von KIK (Kultur im Kronesaal) am Samstag, 12. November, 20 Uhr, wieder beweisen. Um 19 Uhr wird der Saal geöffnet. An der Abendkasse gibt es Karten für 12 Euro, im Vorverkauf bei allen Filialen der Kreissparkasse Rottweil sowie im Salon Möhrle, Bochingen, beträgt der Preis zehn Euro.