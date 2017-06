Oberndorf a. N. Einblick in die neuen Atelierräume

Oberndorf-Altoberndorf. Die beiden Künstler Jens Hogh-Binder und Friederike Schleeh eröffnen am Sonntag, 25. Juni, ihre neuen Räume in Irslenbach 5, im Ortsteil Alt-oberndorf, mit einem Tag der offenen Tür. Von 11 bis 18 Uhr können interessierte Kunstliebhaber an diesem ersten "Offenen Sonntag" die Ausstellung besuchen und auch einen Blick in die künftigen Atelierräume werfen.