Oberndorf a. N. Ein halbes Jahrhundert an der Spitze

Schriftführerin Anne Burger ging ausführlich auf die einzelnen Aktivitäten ein und berichtete über das Gaufest in Leidringen, das man zusammen mit dem Musikverein Aistaig besucht und während des Umzugs auch den Schwarzwälder Boten verteilt hatte.

Man hatte einen Auftritt beim Sommerfest der evangelischen Kirche im Gemeindezentrum auf dem Lindenhof, und auch ein Ausflug stand wieder auf dem Programm. Er führte unter anderem auch nach Uhldingen-Mühlhofen ins Traktorenmuseum, wo man sich auf eine Zeitreise durch das Landleben der vergangenen hundert Jahre begab.

Kassierer Werner Killguss trug einen detaillierten Kassenbericht vor. Kassenprüfer Alex Mauch bescheinigte ihm eine saubere Kassenführung.

Die Jugendleiter Claudia und Alex Mauch berichteten über ein Jugendzeltlager der Trachtenjugend Baden-Württemberg, einen unterhaltsamen Tanzlehrgang in Schönmünzach und weitere interne Veranstaltungen, die man mit den Jugendlichen unternommen hatte. Gerhard Schmider leitete die Entlastung, die einstimmig erteilt wurde.

Im kommenden Jahr stehen wieder zahlreiche Termine im Trachtengau und auf Verbandsebene an, die der Vorsitzende wahrnehmen wird. Außerdem lädt der Verein am 21. Mai zu einem Maifest ins Don-Bosco-Haus ein. Hier wird die Trachtenkapelle Oberndorf die Gäste bei Weißwurst und Brezeln zum Frühschoppen musikalisch unterhalten. Nach dem Mittagessen treten verschiedene Trachtenvereine auf. Auch Ehrungen stehen an diesem Nachmittag auf dem Programm. Und sicherlich erwartet hier auch den langjährigen Vorsitzenden Burger eine besondere Auszeichnung für sein Engagement für den Trachtenverein.