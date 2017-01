Oberndorf a. N. Ein Abend des Dankes für die Helfer

Karoline Mayer hat einmal gesagt: "Ich habe gespürt, was die Leute brauchen." Und nun kämpfte sie mit ihren Helfern gegen Unterernährung, indem sie von den Supermärkten in reichen Stadtteilen Lebensmittel vor deren Vernichtung einsammelte. So sind im Laufe der Zeit 13 Volksküchen und zwei Basisgemeinden entstanden.

Kindertagesstätten, Berufsbildungszentren, Frauenwerkstätten mit Kochschulen sowie Gesundheitszentren wurden von Schwester Karoline Mayer ins Leben gerufen. Die Aktion "Christo vive Chile" wurde gegründet. Nun können junge Freiwillige ein Jahr lang in diesen Einrichtungen arbeiten und werden von der Bundesrepublik bezahlt.

Auf die Frage, ob Schwester Karoline noch Kleider brauchen könne, antwortete Blessing, sie sei froh über jede Unterstützung.

Die Arbeit dieser außergewöhnlichen Frau ist bisher mit vielen Auszeichnungen wie etwa dem Großen Bundesverdienstkreuz gewürdigt worden.

Die Republik Chile hat ihr das Bürgerrecht verliehen. Schwester Karoline ist auch Buch-Autorin. "Das Geheimnis ist immer die Liebe" stammt aus ihrer Feder. Zusammen mit Angela Krumpen hat sie noch weitere Werke veröffentlicht. Der Vortrag von Karl Blessing hat einen großen Eindruck auf die Mitglieder des Missionsausschusses hinterlassen.

Jahresrückblick machen alle zusammen

Den Jahresrückblick, den bisher immer Wolfgang Hauser vorlegte, sollten diesmal – in Zusammenarbeit – die Besucher geben. Auf kleinen Zetteln waren jeweils Themen aufgeführt, die in Gedichtform bearbeitet werden sollten. So, als ob sich die Geister der großen schwäbischen Dichter gerade in diesem Moment im Don-Bosco-Haus zu einer gemütlichen Runde der Inspiration zusammengefunden hätten, verlas ein Tisch nach dem anderen seinen Rückblick.

Doch ein wenig Prosa musste noch sein – Wolfgang Hauser berichtete über eine schier unglaublich Zahl an Aktivitäten, die von den verschiedenen Untergruppen durchgeführt wurden und gab einen Überblick über die wichtigsten unterstützten Projekte wie die Sonnenhäuser in Indien, die mit Hilfe aus Oberndorf realisiert wurden.

Wie schon seit vielen Jahren, auch bei diesem Helfertreffen, unterstützte Alfons Pfeffer das Singen am Klavier. Ein kleines Geschenk versüßte auch diesmal den Abschied von einem sehr gelungenen Dankeschön-Abend.