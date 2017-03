Oberndorf a. N. Eigentlich wollte er Tierarzt werden

Trotz des von ihm nicht sehr geliebten Uhrmacherberufs absolvierte er in Hamburg die Meisterprüfung. In einer Fachzeitschrift las er eine Stellenausschreibung aus der Schweiz. Und so kam er 1964 mit seinem Koffer in Huttwil im Emmental an. Dort sah ihn seine spätere Frau Brigitte zum ersten Mal durchs Schaufenster der Bäckerei, in der sie ihre Lehre machte. Geheiratet wurde 1967 in Thun/Schweiz. Um eine Augenoptikerlehre beginnen zu können, kehrte Christian Günther nach Deutschland zurück. Schließlich legte er auch hier die Meisterprüfung ab. Die Augenoptik wurde sein Steckenpferd. 1975 übernahm er mit seiner Frau in Oberndorf das Geschäft von der Familie Klett. Die Neckarstadt wurde für die Familie zur Heimat. Nach einem Unfall und einer Thrombose im Kopf veränderte sich 2002 das Leben des aktiven Mannes und seiner Familie vollständig. Mit viel Disziplin kämpfte er sich zurück ins Leben. Jedoch war er nie mehr derselbe wie vorher, berichtet seine Familie. Nach einem weiteren Unfall 2014 wurde Christian Günther ein Pflegefall. Im Haus Raphael fand er eine liebevolle Begleitung bis zu seinem Tod. Mit seiner Frau, den beiden Töchtern und den zwei Enkelkindern trauert Oberndorf um Christian Günther. Die Beerdigung findet am Mittwoch, 8. März, 13.30 Uhr auf dem Lindenhof-Friedhof statt.