Oberndorf a. N. Die neue Heimat begutachtet

Vom Treffpunkt Schwedenbau aus gab es für die Frauen, Männer und auch Kinder eine Stadtführung mit Museumsleiter Andreas Kussmann-Hochhalter. Er führte die Gruppe durch die Klosterkirche, bevor es über die "Spindel" in die Oberstadt ging. Auf dem Weg dorthin genossen die Teilnehmer den herrlichen Blick ins herbstlich gefärbte Neckartal und die schöne Gegend, die nun ihren Lebensmittelpunkt darstellt.

Oberndorfer Geschichte

Andreas Kussmann-Hochhalter tauchte in die Geschichte der Stadt ein, und so wurde die Exkursion eine unterhaltsame und informative Veranstaltung. Beim Gang durch die Oberstadt erlebten die Neubürger gleich noch das Herbstfest des Handels- und Gewerbevereins, bevor es zum Abschluss noch ins "Alte Rathaus" ging. Bei Kaffee und Kuchen bekamen die Neubürger von Bürgermeister Hermann Acker noch aktuelle Informationen über die Stadt, insbesondere auch über die vorgesehene Sanierung der Talstadt und andere Vorhaben. Er beantwortete die Fragen der Teilnehmer und bot ihnen an, bei weiteren Fragen und Anliegen das Rathaus aufzusuchen, wo man ihnen im Rahmen der Möglichkeiten weiterhelfen werde.