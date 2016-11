Oberndorf a. N. Die ganze Innenstadt soll zur Marke werden

Um das Potenzial in seiner Gesamtheit zu zeigen, wurde eine eigene Homepage erstellt, auf der alle verfügbaren Flächen zu sehen sind. Das Wort vom Leerstandsmanagement mag Kopf ganz und gar nicht, "denn wir managen ja nicht die Leerstände, sondern die Potenziale". Die gebündelte Präsentation, die spezifische Informationsgebung unter anderem mit Angabe der Schaufensterflächen und weitere spezifische Angaben für Handel und Dienstleistung erlauben es auch Ortsfremden, das Gesamtpotenzial zu erkennen.

Eigentümern deren Verantwortung klarmachen

Den Eigentümern könne gleichzeitig deren Verantwortung für das Gesamtensemble verdeutlicht werden, um klar zu machen, dass die Nicht-Vermietung neben eigenen Mietausfällen auch Vermietungsbemühungen anderer Eigentümer erschweren bis torpedieren kann.

Barbara Sand, Handelsexpertin der IHK, meint: "Es hat sich ein Schwerpunkt mit Prävention und Wellness herausgebildet, an dieser Stelle muss man das Angebot erweitern, um so eine Sogwirkung auf weitere Anbieter aus diesem Bereich auszuüben." Acker sieht hier unter anderem den HGV in der Pflicht, auf Messen und über vorhandene Netzwerke Überzeugungsarbeit zu leisten. Und natürlich sorge die Wirtschaftsförderung für entsprechende Ansprache bei einschlägigen Meisterschulen und Ausbildungsstätten, etwa im Bereich Kosmetik, Orthopädie oder Physiotherapie, um auf den Standort aufmerksam zu machen.

Für Barbara Sand ist die Spezialisierung einer gesamten Innenstadt auf ein Leitthema – ohne die unverzichtbaren Anker wie Mode, Schuhe und Gastronomie zu vernachlässigen – der Königsweg, um auch abseits der Oberzentren für hinreichende Frequenz und Qualität des Publikums zu sorgen. "Durch das Serviceangebot der OWO und die gemeinsame steuernde Arbeit von Stadt und HGV in Zusammenarbeit mit der IHK lässt sich das Profil schärfen." Für Vadim Maier, einer der Vorsitzenden des HGV in Oberndorf, stellt das Konzept einen aussichtsreichen Weg dar.

Das derzeit niedrige Mietniveau von drei bis fünf Euro pro Quadratmeter könne insbesondere Unternehmensgründer anlocken, hoffen alle Beteiligten, da diese Zahlen Anlaufkosten im Vergleich zu anderen Standorten stark dämpfen.

Mehrwert für Existenzgründer soll ein Coaching-Programm bringen, bei dem etwa IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg, Wirtschaftsförderung und Mitglieder des HGV die Expertise vermitteln, ein erfolgreiches Handelsangebot oder eine Dienstleistung vermarkten. Für Bürgermeister Hermann Acker besitzt das Projekt "Potenziale Oberndorf" über die Kernfunktion der Stärkung der Stadtmitte hinaus wegweisenden Charakter, da die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit der zahlreichen Beteiligten Aufbruchstimmung verbreitet. "Wir haben ein zukunftsweisendes Konzept, das wir nun alle gemeinsam umsetzen werden."

In der Region hat sich die Initiative bereits herumgesprochen, die ersten Besichtigungen mit potenziellen Mietern haben bereits stattgefunden, schon informieren sich andere Unter- und Mittelzentren der Umgebung über das Konzept.

Vielfältiges und fokussiertes Angebot in der Region

Barbara Sand meint dazu: "In anderen Städten bieten sich andere Schwerpunkte an. Das sorgt nicht nur für ein reibungsloses Nebeneinander, sondern insgesamt für ein gleichermaßen vielfältiges wie fokussiertes Angebot in der Region." Gerade dieser Effekt ist für IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez sehr wichtig: "Für unsere industriestarke Region mit hoher Nachfrage nach Arbeitskräften sind attraktive weiche Standortfaktoren überlebenswichtig. Eine Region mit vielen interessanten, lebendigen Stadtzentren besitzt Potenzial." Von daher strahle das Projekt weit über Oberndorf hinaus aus und unterstreiche die hiesige Innovationsfähigkeit.

Weitere Informationen: www.oberndorfer-potential.de