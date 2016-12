Oberndorf a. N. Das Fest als Hoffnung begreifen

Chorleiter Martin Karsten stimmte inhaltlich in die Vorträge ein und freute sich, dass so viele Zuhörer die Runde um den Chor geschlossen hatten. "Wir wollen mit unserem Gesang Mut zusprechen, gute Besserung wünschen, und die Botschaft der Weihnacht nahebringen, denen, die im Krankenhaus verweilen müssen", so Karsten.

Geschäftsführer Harald Glatthaar lobte den Bochinger Projektchor, der nun schon zum fünften Mal ein adventliches Highlight im Krankenhaus setzte und so Patienten, Besucher und Personal gleichermaßen erfreute. Er zeigte sich berührt und dankbar, dass Menschen nicht vergessen werden, die krankheits- oder pflegebedingt Advent und Weihnachten nicht im Kreise der Familie feiern können.

"Der größte Reichtum eines Menschen ist seine Gesundheit", so Glatthaar. So lag ihm natürlich der Wunsch am Herzen, dass dieses Adventssingen zu einer Tradition werde.

Darum muss es ihm eigentlich nicht bange sein, denn erstens kehrt Freude, die man schenkt, bekanntlich ins eigene Herz zurück, und zweitens hatte der Geschäftsführer mit der Sängerin Marina Buckenberger, die als Krankenschwester vor fünf Jahren den Anstoß für diesen Auftritt gegeben hat, eine starke Fürsprecherin. Gemeinsam mit Ilona Faist und Juliane Uffelmann bildet sie nun schon ein SRH-Trio im Projektchor.

In der Krankenhaus-Cafeteria ließ man das adventliche Beieinandersein ausklingen.