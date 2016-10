Oberndorf a. N. Dankbarkeit zeigen

Die Mühe und die Arbeit in Garten und Feld wurden mit einer guten Ernte belohnt. Eine große Gemeinde konnte die Gaben zu Gott an den Altar bringen und sie segnen lassen.

In seiner Predigt verglich Pfarrer Jean Lukombo den Erntedanksonntag mit den Sonntagen in seiner Heimat, dem Kongo. Dort bringen die Menschen jeden Sonntag das, was sie haben, in den Gottesdienst mit und bedanken sich dafür. Obwohl sie arm sind, sind sie mit dem, was sie haben, zufrieden.

Pfarrer Lukombo stellte auch infrage, ob die Gläubigen wirklich ihren aufrichtigen Dank für alles bringen, oder nur, weil es eben im Kalender steht. Er mahnte die Menschen außerdem zu mehr Zufriedenheit an. "Uns geht es doch gut, und trotzdem sind wir nicht zufrieden. Seien Sie dankbar für alles, was Sie haben: für die Kinder, die Arbeit für alle, die sich um uns kümmern. Seien Sie zufrieden, auch wenn es trotz mancher Schicksalsschläge, die man einstecken muss, schwer fällt."