Oberndorf a. N. Da schlägt das Herz der Modelleisenbahnfreunde höher

Für die jungen Besucher gibt es außerdem eine Bastelecke. Am Samstag und Sonntag können sie jeweils von 15 bis 16 Uhr – unter Anleitung von Elisabeth Grosse und ihrem Team – kleine Häuser zusammenbauen.

Kaputte Waggons werden repariert

Des Weiteren sind "Modelleisenbahn-Docs" mit einem eigenen Stand bei der Börse in Oberndorf vertreten, die die defekten Eisenbahnmodelle und Waggons wieder zum Laufen bringen.

Besucher können ihre kaputten Modelleisenbahnzüge und Waggons vorbeibringen und gegen ein Entgelt an Ort und Stelle reparieren lassen. Die Börse ist am Samstag, 3. Dezember, von 11 bis 19 Uhr, am Sonntag, 4. Dezember, von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.