Oberndorf a. N. Bürger dürfen sich einbringen

Oberndorf. Der Talplatz soll attraktiver werden – dies ist eines der erklärten Ziele der Stadterneuerung in der Talstadt, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

"Was ist das Besondere am Talplatz? Was sollte erhalten und was verändert werden? Welche Ideen gibt es zur Aufwertung des Talplatzes für die Anwohner, den Einzelhandel und die Besucher?" Zur Aufarbeitung dieser und weiterer Fragen lädt die Stadtverwaltung ein.

Zunächst werden die Anlieger in die Planungen einbezogen