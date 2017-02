"Auf goth’s, ihr Leut, jetzt isch’ soweit, Moadele ziehs Kloadle a. Auf goth’s, ihr Leut, d’Bruck na goht’s heut, Narrasoma vorna na". So wie im Text des Bochinger Narrenmarsches vorgegeben, so wird es umgesetzt, auch wenn Petrus auch den Bochinger Narren beim Umzug am gestrigen Fasnetsdienstag nicht unbedingt freundlich gesonnen war. Foto: Holzer-Rohrer