Oberndorf a. N. Bewohner schnell gerettet

Oberndorf-Hochmössingen. Abteilungskommandant Siegmar Brückner hatte eine Übung mit einem Szenario unterlegt, das täglich auf die Feuerwehr zukommen könnte.

In der Hirschgasse kommt es laut Annahme durch einen technischen Defekt an einem Ladegerät zum Brand im ehemaligen Ökonomieteil des Wohngebäudes. Die beiden Bewohner des Hauses werden durch einen Brandmelder auf das Feuer aufmerksam. Bei der Suche nach der Ursache verletzt sich eine Person. Beide Bewohner können sich jedoch in einen Raum retten, der allerdings keinen direkten Weg ins Freie hat, und alarmieren über Notruf 112 die Rettungsleitstelle. Über Funkmeldeempfänger und Sirene werden die Feuerwehr Hochmössingen und das DRK Oberndorf über den Brand unterrichtet.

Schnell waren die Einsatzkräfte vor Ort. Die Zuschauer am Straßenrand erlebten einen mustergültigen Einsatz unter dem Kommando von Gerhard Rohr. Während eine Gruppe mit Pressluftatmern nach den Eingeschlossenen im Ökonomieteil suchte, stellten weitere Kräfte die Wasserversorgung am Hydranten in der Hirschgasse sicher, sodass der Brand bekämpft werden konnte. Mit Unterstützung der Feuerwehr Beffendorf wurde zeitgleich die Verkehrssicherung übernommen, eine weitere Wasserversorgung gewährleistet sowie eine Riegelstellung zum Nachbargebäude aufgebaut, um ein eventuelles Übergreifen des Feuers zu verhindern. Auch die Jugendfeuerwehr war in die Übung mit eingebunden und unterstützte die Aktiven bei der Brandbekämpfung.