Oberndorf a. N. "Betörender und verstörender Zauber"

Die Musik an diesem Abend ist dem Thema "Nacht" gewidmet. Die Tage werden jetzt wieder kürzer und die Nächte länger. Welche Gefühle und Gedanken, Ängste, Träume und Visionen löst das Phänomen der Nacht in uns Menschen aus?

Dichter und Komponisten sind dieser Frage nachgegangen und haben mit ihren Worten und Harmonien die Stimmungen der dunklen Seite des Lebens eingefangen. Und so spannt sich der Bogen der "nachtgeweihten" Arien und Liedern an diesem Abend vom 18. bis ins 20. Jahrhundert, von Mozart bis in die Moderne. Ein ganzes Spek­trum von Nachterlebnissen, süßen Träumereien, aufgeregter Verliebtheit bis hin zu schelmischen Neckereien wird erklingen. Aber auch Trauer, Melancholie und das letztendliche tiefe Versinken in Ruhe und Frieden der Nacht und Ewigkeit werden thematisiert.

Christine Koch-Kuhring, bekannt von Konzerten in Lei­dringen und Kloster Kirchberg, wird dem "betörenden und verstörenden" Zauber der Nacht ihre Stimme leihen. Walter Holweger wird Koch-Kuhring an der Orgel begleiten. Der Eintritt ist frei. Spenden zur Deckung der Kosten werden erbeten.