Oberndorf a. N. Beißender Humor, charmanter Witz

Oberndorf-Bochingen. Hart hat sich Markus Zipperle das Prädikat "Schwäbische Sau­gosch" erarbeitet, denn das, was "saumäßig stark ond oifach sau guat" beim Publikum ankam, war eine sprichwörtlich "scheißtreibende Arbeit". Ohne Punkt und Komma, locker leicht, und so, als ob die nächste Ponte gerade nur ganz zufällig in seinen Gedanken aufblitze, bewegte er sich diesseits und jenseits der Gürtellinie durch den Abend. Gestik, Mimik, und Ganzkörpersprache ist alles, was der Mundartkünstler benötigt, seine Fans in den Bann zu ziehen.

Schonungslos und ohne jegliche Tabus deckt er nicht nur die menschlichen Schwächen auf, nein, er zerrt sie gnadenlos ins Licht, und dann hackt er genüsslich auf seinen Beobachtungen herum. Nichts für schwache Nerven ist das, was er zu sagen hat, dazu steht er, was durch den Titel seines Programms "Schweinskram" unmissverständlich zum Ausdruck kommt. Zwischen liebevoller Karikatur und beißendem Humor werden Realitäten des Alltags, typisch Männliches und vermeintlich Frauliches, politisch Inkorrektes und beruflich Ausgeprägtes in kleine Geschichten verpackt, in Familienbeziehungen eingeflochten, im Freundeskreis thematisiert.

So nahm Markus Zipperle die begeisterten Besucher mit in seine Welt und schaffte es, die Grenzen von Realität und Comedy zu verwischen. Polizisten und Lehrer, Ausländer und Flüchtlinge, Freunde und Verwandte – niemand blieb wirklich verschont, doch zum "Casus Knaxus" machte der Künstler, der auf den "Brettern, die kein Geld bedeuten" agiert, das Beziehungsgefüge von Mann und Frau, welches aufgrund der fehlenden Sprachebene notwendigerweise in Schieflage geraten muss. Seine "Verbale Inkontinenz", wie er den Umstand bezeichnet, "die Gosch einfach nicht halten zu können" brach sich auch Bahn in den Gesangsnummern, in die er auch das Publikum mit einbezog. Absolut grandios "The Typewriter", ein Sketsch, mit dem Zipperle dem großartigen Komödianten Jerry Lewis in dessen Todesjahr die Ehre erwies.