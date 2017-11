Oberndorf a. N. Antworten in Zusammenhang mit Demenz

Oberndorf-Bochingen. Die Alzheimer-Initiative für den Landkreis Rottweil lädt zu einem Vortrag in den Kronesaal in Bochingen ein. Hartwig von Kutzschenbach, Leiter des sozialpsychiatrischen Dienstes für alte Menschen (SOFA) und Vorsitzender der Alzheimer-Gesellschaft Baden-Württemberg, und Konrad Stolz, ehemals Vormundschaftsrichter und fachlicher Beirat der Alzheimer-Gesellschaft Baden-Württemberg, referieren am Dienstag, 14. November, ab 19 Uhr zum Thema "Hilfe, meine Nachbarin zündet noch die Wohnung an! Ist eine Demenz gefährlich?". Im Vortrag werden ethische und rechtliche Aspekte des Lebens mit Menschen mit Demenz angesprochen.