Oberndorf a. N. Ans Licht gebracht

Oberndorf. Künstler der "Rotunde" haben unter Leitung von Sigrid Vogt-Ladner die Werke gestaltet. "Rotunde-Künstler haben sich für Europa stark gemacht", so die Leiterin der VHS. Sie habe sich von der Projektidee des Landesverbandes der Volkshochschulen in Baden-Württemberg "vhs für Europa" sofort angesprochen gefühlt, denn hier bestehe die Möglichkeit, die historische Dimension Europa möglichst vielen nahe zu bringen. An den Volkshochschulen biete sich die Gelegenheit zum Erlernen europäischer Sprachen und durch Begegnung zum Abbau von Vorbehalten.

Delassalle-Wischert wies darauf hin, dass in jüngster Zeit auch andere Entwicklungen spürbar würden, dass oft aus Unwissenheit Strömungen der Angst entstehen können. Sie blickte zurück auf die große Zeit der Städtepartnerschaften und des "Wir-Gefühls" in Europa. Den langen, oft schwierigen Weg dahin untermauerte sie durch ihre eigene Geschichte. Alle, die sich für das Projekt "vhs für Europa" engagierten, hätten sich für das Gemeinsame, die Annäherung und Freundschaft entschieden. Die Leiterin der Volkshochschule dankte allen Rotunde-Künstlern und Sigrid Vogt-Ladner für die Arbeiten "Quo vadis – Europa?" und "Denk Europa".

Auch Bürgermeister Hermann Acker sprach den Rotunde-Künstlern seinen Dank aus. Kinder, so der Bürgermeister, wüssten oft nicht, was Europa bedeute, da sie keinen anderen Zustand kennen. Städtepartnerschaften seien oft zu Keimzellen des gegenseitigen Kennenlernens und des Fortentwickelns von Gemeinsamkeiten geworden. Er stellte besonders den ehemaligen Bürgermeister Egon Halter als Begründer der Partnerschaften zwischen Oberndorf an der Salzach und Thierville sowie die aktiven Rotunde-Künstler heraus.