Oberndorf a. N. An den richtigen Stellen gespart?

Nicht alle werden mit dem Ergebnis der Vorberatungen zufrieden sein, sagte Acker in seiner Haushaltrede. Eine Abordnung von Lehrern und Elternvertretern des Gymnasiums hatte in der Gemeinderatssitzung auf den Zuhörerrängen Platz genommen. Und in der Tat – zufriedene Gesichter sehen anders aus. Optimistisch geführte Vorgespräche mit den Fraktionen hatten wohl auf mehr hoffen lassen.

Sicher, es stehen erhebliche Mittel im Haushaltsentwurf. Sie decken jene Kosten ab, die die Stadt verpflichtet ist, auszugeben, weil sie die Brandschutzverordnung einhalten muss. Ein Teil der Toiletten wird auch saniert. Jedoch nicht alle – wie eigentlich von Lehrern, Eltern und natürlich den Schülern gewünscht. Die Sanierung der Pausenhalle – der optischen Visitenkarte der Schule – ist wieder einmal dem Rotstift zum Opfer gefallen. Wer das Gymnasium betritt, fühle sich ins Mittelalter zurückversetzt, war da schon zu hören. Dabei, so sehen es die Verhandlungspartner auf Schulseite, habe man ohnehin nur das Nötigste auf die "Wunschliste" gesetzt. Von der rückwärtigen Fassade etwa will man gar nicht sprechen. Seitdem am Rosenberg die Bäume gefällt wurden, offenbart sich vom Tal her ungehindert ein Anblick auf eine völlig verschmutzte und veralgte Gebäuderückseite, wie sie schäbiger kaum aussehen könnte.

Bürgermeister Acker geht in die Offensive und rechtfertigt, wo er nur kann, die Position der Stadt bei den Ausgaben fürs Gymnasium. Dass wenig investiert worden sei, will er nicht gelten lassen. Das machte er auch bei der Amtseinsetzung der neuen Schulleiterin in der Klosterkirche ausführlich deutlich. So ausführlich, dass für die eigentliche Begrüßung der neue Rektorin nicht mehr sehr viel Redezeit übrig war. In den Reihen der Besucher war zu vernehmen: "Im Deutschunterricht hätte man gesagt ›Thema verfehlt‹".