Oberndorf a. N. Aistaiger haben nicht länger den schlechtesten "Fünfer"

Die Spielgemeinschaft TSV Aistaig/TSV Hochmössingen hat gewonnen und kann sich nun über die kostenfreie Sanierung der beiden Fünf-Meter-Räume unter fachlicher Anleitung von Freiherr Knigge vom Unternehmen Rasenland freuen.

Denn der Aistaiger Sportplatz konnte tatsächlich den schlechtesten "Fünfer" vorweisen. Nachdem der alte Rasen entfernt worden war, verlegten die Mitglieder den gesponserten Rollrasen in Eigenregie. Dazu fand die eigens einberufene Aktion "Grüner Torraum" statt. Der TSV Aistaig sorgte mit Fingerfood und Getränken vor Ort für das leibliche Wohl der interessierten Vereinsvertreter und Platzwarte. Das Ziel dieser Rasen-Infoveranstaltung des Württembergischen Fußballverbandes ist es, den Vereinen Tipps und Tricks mit an die Hand zu geben, mit welchen die Sportplätze in Württemberg dann besser und vor allem auch richtig gepflegt werden.

Zudem ist die Sanierung von Strafräumen und schlechten Stellen auf dem Platz mit Rollrasen eine sehr wirksame, einfache und vor allen Dingen relativ kostengünstige Möglichkeit den Sportplatz auf Vordermann zu bringen, heißt es in der Mitteilung.