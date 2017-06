Oberndorf a. N. 60 Jahre Diakon und kein bisschen leise

Oberndorf-Altoberndorf. Der 79-Jährige ist in der Neckarstadt nicht unumstritten. Auf die Frage, ob er polarisiere, antwortet er: "Ja hoffentlich." Gemeinsam mit seiner Frau Renate bilde er quasi die ständige Vertretung des Friedensdienstes in der Waffenstadt Oberndorf, fügt er schmunzelnd an. Dabei fühlt er sich von seiner Landeskirche sehr gestärkt. Nun lädt diese ihn zur Feier ein. Am 15. und 16. Juli wird er gemeinsam mit jenen, die vor 60 Jahren vom Karlshöher Diakonieverband in Ludwigsburg ausgebildet wurden, zwei Tage verbringen, die ihn in seiner Berufung bestärken sollen.

Bevor sich Ulrich Pfaff dazu entschloss, in den kirchlichen Dienst zu treten, wollte er eigentlich Gartenarchitekt werden. Deshalb absolvierte er zunächst eine Gärtnerlehre. Die Liebe zur Natur, "oder wie der Theologe sagt, zur Schöpfung", zieht sich wie ein roter Faden durch sein Leben. Ein bekehrendes Erlebnis war es nicht, dass ihn schließlich dazu bewog, zur Kirche zu gehen. "Es war mehr so ein schleichender Prozess." Aufgewachsen in und geprägt von einem religiösen Elternhaus war er schon als Jugendlicher in seiner Heimatgemeinde kirchlich aktiv.

Viele Stadionen hat Ulrich Pfaff im Laufe seines Berufslebens durchlaufen. Jahrzehntelang war er Geschäftsführer des Amtes für Mission und Ökumene bei der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN). Die Landesgrenze überschritt er bald nach dem Ende seiner Ausbildung. Ihm gefiel die "Weltverantwortung", die bei der hessischen Kirche im Vordergrund stehe. Seine Anlaufstätte war Frankfurt, doch dort hielt er sich nicht immer auf. Viermal ließ er sich für längere Auslandsaufenthalte beurlauben.