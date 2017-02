Nusplingen Wenn das Geschirr nach Schwimmbad riecht

Der 42-jährige ist seit 1. November als ausgebildeter Wasser-, Elektroinstallateur- und Rohrnetzmeister für die komplette Betreuung der Trinkwasseraufbereitung der Bäratalgemeinde zuständig. Wolters betreut nicht nur Nusplingen, sondern neben Mahlstetten und Hausen ob Verena im Landkreis Tuttlingen auch Obernheim. Sein Dienstsitz befindet sich im Wasserwerk Hammer.

Den Nusplinger Gemeinderäten stattete er jetzt umfassend Bericht darüber ab, welche Investitionen respektive Instandsetzungen in den nächsten Jahren auf die Kommune zukommen werden. Wolters zufolge sind die Quellfassungen, ein komplexes System aus Sammelleitungen und -schacht sowie der Transportleitung, noch gut in Schuss. Er empfahl Gremium und Verwaltung dennoch, für rund 1000 Euro kleinere Arbeiten wie den Austausch des Schachtdeckels, eine Reinigung des Schachts oder das Einfassen des Einstiegs vorzunehmen.

Das Rohwasserpumpwerk in der Straße "Oberes Tor" hat in Nusplingen die Aufgabe, das eintreffende Wasser aus der Quelle zur Aufbereitungsanlage zu transportieren. Dieses Gebäude, daraus machte Andreas Wolters keinen Hehl, sei etwas in die Jahre gekommen. Die Technik, Steuerung und Pumpe beispielsweise, funktioniere trotz des hohen Alters noch solide. Er empfahl, grundsätzlich zu überlegen, ob es möglich sei, die Aufbereitungsanlage einzig mit dem Druck der Quelle – also ohne Pumpen – zu versorgen. Die UV-Anlage will die Gemeinde in Eigenleistung ausbauen.