Nusplingen "Poldis" größter Fan: Tante Teresa

Nusplingen. "Poldi" sagte bei der Partie gegen England in dieser Woche "Tschö". Er beendet mit 31 Jahren und 49 Toren seine Karriere als deutscher Nationalspieler. Die Nusplinger haben das Abschiedsspiel des beliebten Stürmers mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt: Die Tante von Lukas Podolski, Teresa Podolska, stammt aus der Partnergemeinde Ujazd.

Während der EM 2008, just an dem Tag, an dem die deutsche Elf ihr erstes Vorrundenspiel gegen das polnische Team bestritt, weilte "Poldis" Tante in Nusplingen. Die beiden Tore schoss seinerzeit – ebenfalls ein schöner Umstand – eben ihr Neffe. Teresa Podolska, versorgt mit einem polnischen und einem deutschen Fähnchen, freute sich also beim kollektiven Fußballgucken in jedem Fall über den Spielausgang. Wenig verwunderlich, dass sie danach vergnügt aus dem Nähkästchen plauderte.

Der Lukas sei immer so ein lieber Junge gewesen, schwärmte die Tante: "Einer, der eigentlich immer nur Fußball spielen wollte." Lukas Podolski, der aus Gleiwitz, 28 Kilometer von Ujazd entfernt, stammt, war damals 23 Jahre alt und bereits Jungakteur beim FC Bayern München. "Lukas schickt regelmäßig Bälle und Fußballzubehör für die Kinder", verriet die Ujester Landwirtin. Trotz aller Publicity, so schmunzelte sie, liebe er die polnische Hausmannskost so sehr, dass er immer gern nach Ujazd reise zu seiner Familie: "Immer, wenn der Lukas kommt, müssen wir ein Schwein schlachten." Im Gegenzug, das rang der berühmtesten Tante Ujazds ein gerührtes Kompliment ab, sei sich der Lukas nie zu fein zum Stalldienst bei den Schweinen und zum Eiersuchen im Hühnergehege. Teresa Podolska stiftete damals ein Autogramm von "Poldi": Dieses wurde zugunsten der Flutopfer im Raum Hechingen versteigert.