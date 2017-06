Nusplingen Nach den guten Jahren muss gespart werden

Nusplingen. In der Gemeinderatssitzung in Nusplingen haben Kämmerer Hans Hager sowie Bürgermeister Jörg Alisch nochmals ausdrücklich auf die hohen Kosten für die Kindertagesstätte hingewiesen. "Wenn schlechtere Zeiten kommen, bekommt Nusplingen ein Problem", warnte Hager. Die Belastungen bringen in den nächsten Jahren die Gemeinde an den Rand des Machbaren, resümierte der Kämmerer.