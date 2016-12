Niedereschach Zur Ehre gibt’s einen Orden

Zunftmeister Christoph Droxner und dessen Stellvertreter Andy Ettwein waren voll des Lobes für die Geehrten. Beide wiesen darauf hin, dass die Zunft von ihren Mitgliedern lebe und dies in allen Bereichen. Dass so viele Mitglieder für 40-jährige Mitgliedschaft zu Ehrenmitgliedern ernannt werden konnten, freute die beiden "Zunftoberen" umso mehr. Für zehn Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet wurden Lena Glatz, Dominic Schwochert sowie Melanie und Florian Völkel. Den Zunftorden in Silber gab es für 25-jährige Mitgliedschaft für Tomas Lemke und Rolf Schwarzwälder. Zu neuen Ehrenmitgliedern ernannt und mit der entsprechenden Urkunden ausgestattet, wurden Helga Aigeldinger, Armin Kaltenbach, Freifrau Rosemarie von Strombeck, Peter Engesser, Thomas Müller, Albert Roth, Anneliese Friedel, Elfriede und Arthur Fleig, Frieda Seemann, Anneliese Stehle, Ursula und Udo Tölke, Else Petrolli und Manfred Hezel.

Zu jedem der Geehrten hoben Droxner und Ettwein deren Verdiente um die Zunft hervor. Dass unter den Geehrten mit Elfriede Fleig eine Gründerin der Fischbacher Teufenmaale dabei war, freute die beiden Zunftchefs ebenso wie die Ehrung von Ortsvorsteher Peter Engesser, der als Maler und Beschrifter der Umzugswagen seit Jahrzehnten für die Zunft unersetzlich ist.