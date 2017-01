Niedereschach Zum Fest fliegen Niedereschacher nach Arzúa

So konnte Klaus Seitz darauf verweisen, dass nach einem Antrittsbesuch von Bürgermeister Martin Ragg bei seinem ebenfalls neu gewählten Amtskollegen in Arzúa, José Luis Garcia, auch er begeistert von der erlebten Gastfreundschaft zurückkehrte. In der Folge ist dann der Freundeskreis Arzúa im Frühjahr 2013 neu belebt worden. Auch in Arzúa habe sich daraufhin, auf Initiative von Felipe Fernández zurückzuführen, ein höchst professionell arbeitender Freundeskreis "Associacion Amigos der Niedereschach" gegründet. Die beiden Freundeskreise, so betonte Seitz, arbeiten eng zusammen und halten gemeinsam die Kontakte zwischen den beiden Patengemeinden aufrecht. Ferner organisieren sie gegenseitige Besuche. So den Austausch von Jugendgruppen mit dem Ziel des gegenseitigen Kennenlernens. Und in knapp zwei Monaten fliegt eine Delegation zum Käsefest nach Arzúa in der ersten Märzwoche, welches übrigens die Vorlage zu Niedereschacher Schinkenfest gewesen war.