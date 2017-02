Niedereschach Zeitreise durch 44 Jahre Geschichte

Bei der Zeitreise wurde nicht nur getanzt, sondern auch Büttenreden gehalten. Edgar Schlenker gab als Russe einen tiefen Einblick in deren Mentalität, die immer zwei Möglichkeiten sieht, und Christoph Droxner wusste als Feuerwehrmann in der Bütt so allerhand Internes während eines Feuerwehreinsatzes zu berichten. Andy Ettwein suchte als Asylbewerber Hilfe beim hoch gebildeten Agrarhandelschef Josef Link wegen Schreibfehlern in einem Brief an seine in der Türkei lebende Frau.

Blick ins Dorfgeschehen

Auf dem Rentnerbänkle ließen sich Alexander Stern und Christoph Droxner von Mohrenwirt Berthold Weißer bedienen. Die beiden nahmen kein Blatt vor den Mund und wussten so allerhand aus dem örtlichen Geschehen und von Missgeschicken der Bürger zu berichten. Ein Klassiker aus der Ballgeschichte wurde mit der "Leierkastennummer" geboten, bei der kein Auge trocken blieb. Gleiches gilt für eine Gerichtsverhandlung mit Margit Müller, Erwin Obergfell, Fritz Storz, Reinhold Müller und Edgar Schlenker, bei der die beiden taubstummen Angeklagten auf eine angebliche Vergewaltigung die Antworten musikalisch mit Trompeten gaben.

Beim großen Finale gab es für alle Akteure auf der Bühne und auch für den für Ton und Technik verantwortlichen Mike Meister noch einmal einen riesigen Applaus.

"Mit so einer Truppe und so einer großen Unterstützung, kann man Fasnet machen", lobte ein restlos zufriedener und glücklicher Zunftmeister Christoph Droxner, der zudem Daniela Stern für die großartige Ballregie dankte. Nach dem Finale marschierten die Guggenmusiker der Fischbacher Ohrwürmer auf der Bühne ein und heizten dem Publikum mit gekonnt schrägen Tönen ein. Die Narren standen auf Tischen und Bänken. Danach war es DJ James, der die Stimmung am Kochen hielt und beste, auch zum Tanzen einladende musikalische Unterhaltung bot.