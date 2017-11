Niedereschach Von weither reisen Besucher an

Niedereschach. Das Team der Bildungseinrichtung Forum Niedereschach ist immer für eine Überraschung gut. Nun ist es dem Forum gelungen, das international bekannte korsische Vokalensemble "Barbara Furtuna" nach Niedereschach in die evangelische Kirche für einen Auftritt zu gewinnen. "Barbara Furtuna" kennt man von Konzerten in der Dresdner Frauenkirche, in Berlin, Köln, New York, Madrid und Paris. Auch der Auftritt in Niedereschach war etwas ganz Besonderes.