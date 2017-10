Niedereschach "Von der Stange gibt es hier nichts"

Niedereschach. Bürgermeister Martin Ragg freute sich, dass so viele heimische Unternehmer der Einladung in die Firmenräume der Nobatec GmbH gefolgt waren und dankte dem Hauseigentümer Ralph Jerger und Geschäftsführer Corrado Danelutti für die Gastfreundschaft.

Der jährliche Unternehmerstammtisch diene auch dem gegenseitigen Kennenlernen, so Ragg, wohl wissend, dass die Unternehmer im Geschäftsalltag sehr oft so eingespannt sind, dass sie von den anderen Betrieben im Ort nur wenig mitbekommen. Und so zeigten sich die Gäste bei der Betriebsführung durchaus überrascht, wie breit gestreut das Leistungsspektrum von der Firma Nobatec, bei der 18 Mitarbeiter beschäftigt sind, ist. Es reicht vom Formenbau, über Maschinenbausysteme, Formwerkzeuge, Sonderwerkzeuge bis hin zum Komplettservice für Eubama Maschinen. "Von der Stange gibt es hier nichts", so Danelutti darauf verweisend, dass man als Hersteller von Sonderwerkzeugen Stückzahlen zwischen eins und zehn produziert.

Mit Spannung warteten die Unternehmer auf die Vorstellung von Gunnar von der Grün. Er ging darauf ein, wie er seine Arbeit und seine Zusammenarbeit mit den Unternehmern gestalten möchte. Von der Grün verfügt nach eigenen Angaben über eine Vielzahl von Netzwerkpartnern und erwähnte insbesondere die Bereiche Coaching, Finanzierung, Beratung und den gegenseitigen Austausch, als die Gebiete, die er besonders intensiv beackern möchte.